Нацсовет Украины по ТВ решил обратиться в суд об аннулировании лицензии канала NewsOne за "разжигание вражды". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Решение приняли во вторник. Его зачитала первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк. "Признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии", - зачитала решение Герасимьюк. Она добавила, что канал будет работать, пока суд не рассмотрит вопрос. Все члены проголосовали единогласно.

Депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Нестор Шуфрич, который присутствоал на заседании, после оглашения решения встал и молча вышел из зала.

"Страна" вела онлайн-трансляцию заседания Нацсовета.

Напомним, что Нацсовет усмотрел повод лишить канал лицензии за "разжигание межнациональной розни", ссылаясь на слова гостей эфира. В частности, претензии возникли после выступления в эфире депутата "Оппозиционной платформы За жизнь" Олега Волошина, высказывания касались прав русскоязычных и особого статуса Донбасса. Он говорил, что в Украине должно быть регионально закреплено право говорить на тех языках, на которых говорят люди. И что нужно выполнять минские соглашения, в которых прописан особый статус, означающий, что на Донбассе не будут действовать ни законы о украинизации, ни о декомунизации.

Ранее "Страна" разбиралась, кто заинтересован лишить NewsOne лицензии.