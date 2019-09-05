В Киеве с 1 ноября будет прекращена продажа бумажных билетов в наземном общественном транспорте, а также зеленых бесконтактных карточек и жетонов в метро. Об этом со ссылкой на директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова сообщает "Обозреватель".

Назаров рассказал, чем киевляне и гости столицы смогут расплачиваться за проезд.

"В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте отказаться полностью от бумажных билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карточку, и все станции будут продавать только электронные карты", – заявил чиновник.

По его словам, в подземном транспорте еще можно будет пользоваться зелеными картами и жетонами с начала ноября. Однако постепенно их будут выводить из оборота.

Также сообщается, что с ноября в Киеве станет возможным рассчитываться в наземном транспорте при помощи обычной банковской карты.

В связи с отменой в наземном транспорте бумажных билетов из троллейбусов и трамваев исчезнут кондукторы. Городские власти обещают перепрофилировать их в контролеров, чья обязанность - проверять оплату проезда при помощи специальных устройств.

"Страна" писала, что 29 августа в Киеве сломалась система Kyiv Smart Card, и в метро экстренно возобновили продажу жетонов и пополнения карт.

А с 25 августа в Киеве на 10 станциях метрополитена перестали пополнять бесконтактные карты метро.