Сегодня суд освободил из-под стражи сепаратиста "ДНР" Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы накануне выкрали с неподконтрольной территории.

В Украине это похищение тогда вызвало восторг и далекоидущие планы - например, использовать Цемаха в слушаниях Гаагского трибунала по сбитому на Донбассе "Боингу". Его называли едва ли не ключевым свидетелем по делу MH17, который якобы видел "Бук", из которого сбивали самолет.

Однако сегодня суд отпустил его даже не под домашний арест, а под личное обязательство - причем несмотря на протесты Нидерландов. В этот же день Владимир Путин впервые заявил, что между Россией и Украиной готовится большой обмен.

Как связаны эти два явления - разбиралась "Страна".

Кто такой Владимир Цемах

Зенитчика "ДНР" с позывным "Борисыч" выкрали из его квартиры в городе Снежное Донецкой области еще в конце июня. С тех пор он находился в киевском СИЗО.

Одним из доказательств (по крайней мере известных СМИ) видимо стало видео с участием Цемаха, на котором он говорит неизвестное слово из трех букв, которые запикали (некоторые журналисты предположили, что это слово - "Бук", хотя была и версия, что это куда более распространенное слово х@й).

Правда в интервью "Стране" Цемах отрицал вообще какое-либо отношение к теме "Боинга". А прокуратура буквально сегодня заявила в суде, что по MH17 подозрения Цемаху не объявлялось.

Детально мы разбирали историю задержания "Борисыча" в материале "Какое слово из трех букв запикали на видео Цемаха. Главные вопросы по командиру ПВО "ДНР", которого вывезли в Киев.

Однако ясно было, что "Борисыч" как-то связан именно с историей "Боинга". Буквально позавчера, 3 сентября, международная следственная группа в Нидерландах потребовала не отпускать Цемаха на свободу как ценного свидетеля.

Правда, есть версия, что Цемах действительно не имел никакого отношения к "Боингу" и СБУ его выкрало просто ради пиара на проведении успешной спецоперации.

Тем не менее, его выпустили и, по всей видимости, готовят на "масштабный обмен".

Обмен Путина и Медведчука

О том, что такой обмен может состояться, сегодня заявил сам Владимир Путин, встречаясь с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктором Медведчуком.

Сначала он сказал про обмен на заседании Восточного экономического форума.

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин.

Путин заявил, что предстоящий обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет масштабным и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений. "Я думаю, что он будет достаточно крупным и масштабным. И это было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации", - отметил Путин.

Там же, в кулуарах форума, российского президента сфотографировали с Виктором Медведчуком. На этой встрече Путин подтвердил скорый обмен.

Как связаны Цемах и обмен

Последние недели отмечены ожиданием масштабного обмена между Киевом и Москвой.

На прошлой неделе даже вышел фальстарт, когда генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил фейковое сообщение о возвращении украинских заключенных. Которое потом было официально опровергнуто всеми сторонами.

Однако подтверждение Путина - признак того, что процесс действительно вышел на финишную прямую. До этого Кремль воздерживался от столь прямолинейных комментариев - да еще и от имени ВВП.

Заявление Путина и освобождение Цемаха состоялись на следующий день после заседания Минской контактной группы. А ранее проходила информация, что именно тема "Борисыча", отпустить которого требует Москва, тормозит намечающийся обмен.

И, судя по тому, что Владимир Цемах на свободе - Киев идет на очень серьезные уступки Москве. Раз отпустил "свидетеля №1 по делу Боинга". А еще раньше - главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Значит, судя по всему, действительно масштабный обмен, если он состоится, позволяет сделать ряд выводов.

Процесс идет в рамках подготовки встречи в Нормандском формате на уровне лидеров стран - Зеленского, Путина, Макрона и Меркель. Причем эту встречу лоббируют в первю очередь Париж и Киев.

У Франции свои резоны ускорять процесс урегулирования на Донбассе: ее президент недавно объявил о необходимости стратегического альянса с Россией (подробнее об этом - в материале "Общий фронт между ЕС и Россией". Что означает для Украины знаменитая речь Макрона).

Украина же с одной стороны поддается давлению Европы. С другой - Зеленскому нужно добиться хоть каких-то значимых подвижек по Донбассу, что он обещал накануне президентства, но так пока и не достиг.

Россия же была согласна встречаться на своих условиях. Во-первых, это шаги Украины по Минскому процессу (разведение сил на трех пилотных участках и подписание "формулы Штайнмайера" - проведение выборов на Донбассе и особый статус). Во-вторых, обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Выполнение второго пункта мы, судя по всему, увидим уже в скором времени.

В тоже время, станет ли это стартом для дальнейшего развития мирного процесса вплоть до прекращения войны на Донбассе - большой вопрос.

Потому что по "формуле Штайнмайера" из Киева пока никаких сигналов не поступало. Наоборот - руководство Украины включая Зеленского неоднократно говорило, что не намерено идти на выполнение политической части Минских соглашений.

И если никаких подвижек здесь не будет, то, не исключено, что и по мирному процессу движение застопорится. И кроме освобождения пленных (что зеленский наверняка по максимум будет использовать для своего пиара), ничего больше не произойдет.

В свою очередь, это чревато ухудшением отношений с Россией. В Москве могут прийти к выводу, что "Зеленский такой же как Порошенко" (экс-президент также соглашался на обмен пленными, а потом пиарился на нем без каких-либо существенных изменений по мирному процессу).

Тем более, что конфликт может возникнуть еще по одному вопросу. На сей раз внутриполитическому. На том же форуме в Санкт-Петербурге Путин посоветовал Зеленскому не преследовать оппозицию, и не становится на "грабли Порошенко".

Понятно, что речь идет об "Оппозиционной платформе За жизнь", на которую Зе недавно жестко наехал, а сегодня Нацсовет принял решение обратиться в суд с требованием лишить телеканал NewsOne лицензий.