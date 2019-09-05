Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которую в конце августа в Лондоне сбила машина, сейчас до сих пор находится в госпитале в Великобритании. Об этом она сообщила в заявлении, опубликованном в YouTube НВ.

Валерия Гонтарева заявила, что она находится в одном из лучших госпиталей Великобритании, связанных с ортопедическим лечением. Она показала вид из окна своей палатой, а также аппараты, к которым она подключена и поврежденную ногу. По ее словам, на костылях ей предстоит передвигаться еще 4 - 6 месяцев.

Гонтарева заявила, что минувшей ночью на ее семью была совершена атака: сожжен автомобиль невестки, которая является ее тезкой. Также она призвала полицию расследовать инцидент.

Видео: YouTube/ НВ

Фото: НВ

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как минувшей ночью в Киеве был сожжен автомобиль Audi А7, зарегистрированный на невестку и тезку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также мы писали, что Гонтарева связала этот инцидент с ДТП, в котором ее сбила машина.