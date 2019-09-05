Ключевой подозреваемый в причастности к аварии малайзийского Boeing 777, летевшего по рейсу MH17, Владимир Цемах вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации. Как передает "Громадське", так считает прокурор Олег Пересада.

По словам Пересады, прокуратура возражала против освобождения Цемаха, так как считает, что он скроется. "Не исключено, что он сбежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники", - сказал прокурор.

На вопрос, выдаст ли Украина Цемаха России в порядке обмена удерживаемыми лицами, прокурор ушел от ответа. "Вопрос обмена - политический, не в моей компетенции", - заявил Пересада.

Напомним, сегодня Апелляционный суд отпустил руководителя Славянской ПВО т.н. "ДНР" Цемаха под личное обязательство.

Ранее "Страна" писала, что Цемаха задержали накануне Дня Конституции украинские силовики, после чего в бессознательном состоянии вывезли на подконтрольную Киеву территорию.