Кондитерская корпорация Roshen экс-президента Петра Порошенко запускает сеть кофеен, в начале сентября открыла первую кофейню, в которой посетителям предлагают горячие напитки и испанские чурросы. Эту информацию не отрицают в пресс-службе корпорации, передает Лига.

Отмечается, что первая кофейня называется Nice On Cafe, ее открыли на базе первого фирменного магазина корпорации возле Киевской фабрики "Рошен" на Проспекте Науки. "Инвестиции в проект не разглашаются. О планах развития этого направления в компании пока не рассказывают. Новому бизнесу Roshen придется конкурировать с учреждениями "Киевхлеба", сети "Аромакава" и другими", - говорится в сообщении.

Перед этим президент Roshen Вячеслав Москалевский заявлял о намерении сделать из магазинов кафе-кондитерские, но от этой идеи впоследствии отказался, заявив, что это не его история.

Напомним, что Хозяйственный суд Киева разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen.

Также мы писали о том, что киевская фабрика Roshen увеличила доходы на 44%.