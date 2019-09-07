В Украине 7 сентября отмечают профессиональный день разведчика. В мире празднуют День бороды, день отказа от военной игрушки и день распространения информации о болезни Дюшенна. На народном календаре - день сбора грибов Тит Листопадник. Сегодня также День ангела у Владимира и Ивана.

Какой сегодня праздник в Украине

Государственный праздник - день военного разведчика - учредили в Министерстве обороны в 2007 году. И отмечают для воспитания духа молодых военных и популяризации профессии.

Народные и церковные праздники

Православные чтят память апостола Тита, ученика святого апостола Павла. В народе отмечают Тита Листопадника. Сегодня было принято собирать в лесу грибы, плести корзинки. Традиционным блюдом 7 сентября были пироги и грибные супы. По урожаю грибов угадывали погоду зимой. Если их много - холода будут долгие.

Международные праздники

В первую субботу сентября во всем мире отмечают день бороды. Поэтому все мужчины, кто носит бороду, вполне могут отмечать праздник. Были периоды, когда по бороде определяли сословие человека или его материальный достаток. Считается, что борода придает ее носителю мужественность и солидность. Главная модная тенденция на бороду в этом и в 2020 году - натуральность. Главное - подобрать густоту, которая бы гармонировала с прической и физическими данными.

Кстати, в Украине с 20 ноября 2017 года приказом №606 Минобороны всем категориям военнослужащих во время учения и выполнения боевых задач разрешили носить бороды.

Формы бороды

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки, который начали праздновать в 1998 году. Инициаторы праздника - Всемирная Ассоциация помощи сиротам и детям без родительской опеки. В этот день детям предлагают отказаться от игрушек военной тематики (пистолеты, сабли, автоматы, луки, компьютерные стрелялки, в том числе дворовые игры в войнушку), обменяв их на мягкие игрушки, конструкторы, настольные игры, автомобили или куклы.

Впрочем, часть экспертов не находят в игрушках так называемой военной тематики ничего агрессивного. Часть психологов считает, что при правильном подходе к игре, у мальчиков развиваются смелость, находчивость, умение защищать слабого.

Казаки-разбойники. Фото: fishki.net

7 сентября отмечают Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна. Это болезнь - наследственная генетическая патология. Она встречается у одного из 3000 новорожденных мальчиков. Способов излечить болезнь полностью врачи пока не нашли.

События и даты

Сегодня два украинских города отмечают свой праздник - 364-летие Сумам и 374 года Славянску.

В 1812 году произошла Бородинская битва, которая длилась один день и стала самой кровопролитной.

В 1923 году в Вене создали Международную организацию уголовной полиции – Интерпол.

В 1936 году в Тасманийском зоопарке умер последний в мире сумчатый волк.

В 1996 году в Лас-Вегасе застрелили легенду американского рэпа и киноактера - Тупака Шакура. Бывший гангстер по прозвищу Киф Ди в 2018 году рассказал, что убийцей стал его племянник - Орландо Андерсон по прозвищу Бейби Лейн. Он застрелил дядю из-за личной обиды, после чего и сам погиб в перестрелке в 1998 году.

Именины

День ангела сегодня празднуют Владимир, Иван, Моисей и Регина.