Решение по обмену решения удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно властями России и Украины. Об этом сообщает RT.

"В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком. Также он сообщил, что это сложный вопрос.

Медведчук комментируя состоявшиеся переговоры заявил: "Думаю, что все будет хорошо".

Как сообщала "Страна", в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук анонсировал скорый обмен удерживаемыми лицами. По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно.

По данным СМИ, в обмене поучаствуют приблизительно 30 людей с каждой стороны. В частности, в Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов.

Президент России заявил, что предстоящий обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет масштабным и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений.

Ранее Медведчук рассказал, как Порошенко препятствовал возврату пленных, чтобы делать из России образ агрессора.