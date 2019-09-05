С 6 сентября правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Ставка в 17% была установлена 19 июля текущего года. Как сказано на официальном интернет-портале банка, снижение произошло в рамках проводимого учреждением цикла смягчения монетарной политики, поскольку ожидается замедление инфляции до цели 5%.

Правление НБУ отметило, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы парламента нового созыва и формированием нового правительства. По мнению регулятора, это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

В то же время, как предупреждают в НБУ, сохраняются угрозы для финансовой стабильности, связанные с судебными процессами по поводу решений государства, направленных на оздоровление банковского сектора.

Риски внешнего происхождения, названные правлением во время предыдущего заседания по монетарной политике в июле, также остаются актуальными. А именно:

прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;

усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках;

эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

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