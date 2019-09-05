Экс-нардеп Дмитрий Крючков, свидетель №1 против Петра Порошенко в деле о формуле Роттердам+ был признан потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" в деле против ПАО "Центрэнерго" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Об этом сообщает "Экономическая правда".

Сообщается, что "Баланс груп" заявила о финансовых претензиях к ПАО "Центрэнерго" на сумму свыше 1 млрд грн в начале текущего года. 29 июля Генпрокуратура постановила, что компания является потерпевшей в этом дело.

""Баланс груп", будучи конкурсным кредитором, предоставило "Центрэнерго" кредит на 52 млн грн, и текущим кредитором - на сумму свыше 1 млрд грн"", - говорится в постановлении ГПУ.

При этом на заседаниях комитета кредиторов "Баланс груп" настаивало на погашении перед ней финансовых требований, но должностные лица "Центрэнерго" по предварительному сговору с представителями ООО "Шахтерсктранс" и ООО "Укруглетрейдинг" направили средства "Центрэнерго" авансовыми платежами. Уточняется, что ООО "Шахтерсктранс" относится к административной компетенции экс-"смотрящего" за угольной отраслью Виталия Кропачева.

"Данными действиями указанные лица фактически вывели все оборотные средства из предприятия", - говорится в постановлении Генпрокуратуры.

Сам Дмитрий Крючков отметил, что после перехода на продажу электроэнергии по так называемым прямым договорам, ПАО "Центрэнерго" начало работать в убыток. По его словам, за июль-август (с момента начала работы рынка прямых договоров), чистый убыток энергокомпании составил 1,3 млрд грн. Он предполагает, что отрицательные финансовые результаты могут быть следствием продаж электроэнергии по цене ниже себестоимости, составляющей порядка 2,1 грн/1 МВт-час.

По словам Крючкова, высокая себестоимость производства электроэнергии станциями "Центрэнерго" обусловлена высокими ценами на приобретаемый уголь, предусмотренными в контактах энергокомпании, которая как правило составляет 3165 грн/т с НДС.

Между тем, основными контрагентами ПАО "Центрэнерго" после перехода на продажу электроэнергии по прямым договорам стали компании группы "Приват". В течение июля-августа "Центрэнерго" подписало минимум три договора с "Никопольским заводом ферросплавов". Они подразумевают что в течение месяца (со дня подписания) "Центрэнерго" продаст НЗФ в общей сложности 210 тыс МВт-час на общую сумму 372 млн грн. Еще один договор подписан ПАО с ООО "Юнайтед Энерджи" и подразумевает выкуп свыше 220 тыс МВт-часов на общую сумму 350 млн грн. Также на меньшие суммы были подписаны договора с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Днепроазотом".

В пересчете на 1 МВт-час стоимость электроэнергии, выкупаемой "Никопольским ферросплавным", колеблется от 1,64 грн/МВт-час до 1,9 грн (в зависимости от контракта). В свою очередь цена покупки электроэнергии компанией "Юнайтед Энерджи" составляет 1,56 грн/МВт-час. Тарифы, по которым предприятия Коломойского приобретают электроэнергию соответствуют порядку цифр среднерыночной цены продажи электроэнергии и составляет порядка 1,63 грн/МВт-час.

По данным Дмитрия Крючкова, ни один крупный договор на продажу электроэнергии не был согласован арбитражным управляющим находящегося в процедуре банкротства "Центрэнерго", "что является прямым нарушением законодательства".

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Дмитрия Крючкова в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго". 2 августа в НАБУ между экс-нардепом, бывшим главой компании "Энергосеть" Дмитрием Крючковым, который вернулся в Украину, и экс-нардепом зампредседателя фракции "БПП" Игорем Кононенко провели очную ставку.

Мы разбирались, как продвигается расследование по делу свидетеля №1 против Петра Порошенко. Крючкова в свое время называли ключевым свидетелем против ближайшего окружения Порошенко, а Кононенко – "смотрящим" за украинской энергетикой. В частности последнему приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго".