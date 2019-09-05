В ходе выступления по поводу начала работы Антикоррупционного суда президент Украины Владимир Зеленский пошутил о переезде Офиса президента, который ранее решили остановить.

Он обратился к главе Офиса Андрею Богдану, поставив в пример ситуацию с помещением для [Антикоррупционного - Ред.] суда.

"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать (президентская администрация в новое здание - Ред.), а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он. На это Богдан сообщил, что "у нас нет денег".

Также Зеленский отметил символизм того, что Антикоррупционный суд находится на проспекте Победы в Киеве.

Мы разбирались, почему Зеленский не хочет работать в здании на Банковой. Напомним, что про переезд из здания Администрации президента он заявил вскоре после второго тура президентских выборов.