Член президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додик заявил о принадлежности России Крыма, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями. Заявление об этом размещено на сайте МИД.

Отмечается, что Додик дал интервью изданию Русский репортер, в котором сказал: "У меня вопрос: а разве Крым не часть России? Для меня это Россия, а что касается других ... Босния вряд ли сможет признать, ведь необходим не только мой голос".

В МИД заявили, что воспринимают указанные высказывания Додика как выражение его собственного видения ситуации. "МИД Украины ценит официальную позицию коллегиальной Президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметили в министерстве.

Додик также заявил о намерении посетить Крым и в МИД Украины напомнили, что поездки иностранных должностных лиц без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права.

"В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - заявили в министерстве.

Напомним, что в The Guardian опубликовали фото Крыма, обозначив его российским.

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