Сегодня, 5 сентября, сборная Украины отправится в Вильнюс, где в субботу проведет матч отборочного турнира к Евро-2020 против команды Литвы. Главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко рассказал, насколько готов к матчу с прибалтами Андрей Ярмоленко, который только недавно восстановился от тяжелой травмы.

Об этом передает портал Tribuna, который задал нашему коучу два вопроса.

- Готов ли Ярмоленко играть все 90 минут?

- Думаю, что готов. Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме.

- Ярмоленко или Цыганков?

- Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень тяжело. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в тяжелое положение. И мне бы хотелось, чтобы всегда так было.

Напомним, матч Литва - Украина рассудит боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельтом.