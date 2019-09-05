"Стране" стал известен расклад сил в Национальном совете по телерадиовещанию, который на данный момент рассматривает отзыв лицензии у телеканала NewsOne.

Онлайн-хронику заседания ведет "Страна". Если члены Нацсовета проголосуют "за", то этот орган обратится в суд с иском о лишении телеканала лицензии на вещание.

NewsOne вменяют "разжигание вражды", которое регулятор усматривает в призывах уважать права русскоязычных и дать Донбассу особый статус. Также под этот термин подвели критику власти, которую осуществляли гости телеканала.

Как сообщают наши источники в Нацсовете, практически все его члены представляют группы, заинтересованные в закрытии NewsOne:

Ольга Герасимюк входит в группу Коломойского-Зеленского, которая открыто критикует "Оппозиционную платформу" и связанные с ней СМИ (NewsOne принадлежит депутату от Оппоплатформы Тарасу Козаку), угрожая им закрытием.

Ульяна Фещук - представляет интересы Петра Порошенко и его телеканалов. Мотивация экс-президента - убить конкурента "Пятому" и "Прямому" (оба канала связаны с Порошенко).

Александр Ильяшенко - группа олигарха Рината Ахметова, который собирается купить телеканал "Наш" и на базе него создать канал "Украина 24". Та же мотивация - убрать конкурента.

Юрий Зиневич - назначен в Нацсовет указом Зеленского. Аффилирован с 1+1. Группа Коломойского.

Валентин Коваль - человек Порошенко. Ведет переговоры с Офисом президента о том, чтобы стать главой Нацсовета.

Сергей Костинский - основной докладчик по NewsOne, человек Порошенко. По данным "Страны" именно он координирует кампанию по закрытию канала. В частности, именно он пригласил лидеров ультраправых организаций на заседание Нацсовета, которые оказывают прямое давление на участников мероприятия.

Максим Оноприенко - назначен указом Зеленского, представляет группу Коломойского.

Олег Черныш - связан с 1+1, группа Коломойского-Зеленского.