Если сегодняшняя власть в Украине начнет преследование оппозиции, ничего хорошего не получится. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, это так и есть. Парламентская оппозиция - имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием. Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле", - сказал Путин.



По его словам, представители оппозиции "не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона". "И, на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - продолжил президент.



Он отметил, что не видел заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа-за жизнь" получает иностранное финансирование. "Если оно было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко", - отметил Путин.

Напомним, что сегодня Путин заявил, что Россия и Украина финализируют переговоры об обмене.

Также мы писали о том, что Зеленский может встретиться с Путиным в рамках нормандского формата уже в сентябре.