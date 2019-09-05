Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении экс-нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому, который в 2018 году вступил в конфликт с главой Плахтянского сельсовета Киевщины Александром Сорочаном и нанес ему телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды", нанес сельскому голове удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения. Также Скуратовский угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск.

Сергей Скуратовский. Фото: zn.ua

Сергею Скуратовскому 48 лет. В 2000-2014 годах был владельцем и директором строительной фирмы "Грин-грей". В 2010 году был избран депутатом в Киевский областной совет от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2014 - 2019 годах был депутатом Верховной Рады 8 созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, также руководител Киевской областной организацией политсилы.

"Страна" подробно писала об указанном инциденте. А Сорочан рассказывал нам о своей версии конфликта, который, по его словам, возник из-за агрессии экс-нардепа по поводу "охоты на его угодьях".

В Радикальной партии тогда назвали происходящее инсинуациями, за которыми якобы стоит глава сельсовета.