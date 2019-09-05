В четверг, вечером 5 сентября, члены парламентской фракции "Слуги народа" проведут свое внутреннее закрытое заседание. На нем ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил источник во фракции, передает Интерфакс-Украина.

В комментарии агентству заместитель главы фракции Евгения Кравчук отметила, что депутаты от "Слуги народа" будут встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются парламентскими комитетами, подаются президентом и Кабинетом министров Украины.

"Дискуссии и работа у нас идут постоянно - в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции. Откровенный разговор, нацеленный на результат. Так будет регулярно и всегда. Так мы видим внутрипартийную демократию и диалог", - подчеркнула она.

Фракция "Слуги народа" в четверг вечером проведет свое внутреннее закрытое заседание, на котором также ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник во фракции.

В комментарии агентству заместитель главы фракции Евгения Кравчук отметила, что депутаты от "Слуги народа" будут встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются парламентскими комитетами, подаются президентом и Кабинетом министров Украины.

"Дискуссии и работа у нас идут постоянно - в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции. Откровенный разговор, нацеленный на результат. Так будет регулярно и всегда. Так мы видим внутрипартийную демократию и диалог", - подчеркнула она.

Как сообщала "Страна", внутри "Слуги народа" наметился конфликт из-за планов ограничить возможности нардепов подавать законопроекты. По мнению народного депутата Александра Дубинского от "Слуги народа", это означает узурпацию законодательной инициативы группами влияния в Раде.

Мы разбирались, к чему Зе-команда ведет парламент.