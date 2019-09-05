Прокуратура Киевской области объявила о подозрении экс-нардепу ляшковцу Сергею Скуратовскому, а также объявила его в розыск спустя почти год после того, как в октябре прошлого года он напал на главу сельсовета в Киевской области и угрожал ему смертью. Напоминаем, что случилось в Киевской области, а также, что об этом говорил пострадавший и сам нардеп, а также его однопартийцы.

Что установили следователи

Во время досудебного расследования было установлено, что Скуратовский, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес сельскому голове Александру Сорочану удар от которого тот не удержался на ногах и упал на землю. Также депутат Радикальной партии Ляшко угрожал, что застрелит сельского голову из охотничьего ружья.

Скуратовскому объявили о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 126 (нанесение побоев) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. А сам он объявлен в розыск.

Что рассказал пострадавший

Конфликт произошел возле 30 тысяч гектаров охотничьих угодий, которые достались Скуратовскому во время правления Януковича, когда государство передало угодья фирме "Ярик". Нардеп вкладывал в угодья собственные средства - в леса запустили кабанов, косуль, зайцев и фазанов. По слухам, билет на охоту, стоил до 20 тыс. грн.

Александр Сорочан рассказывал "Стране", что ехал на машине с товарищем на переезде через реку Здвиж, когда увидел, что на дамбе стоял автомобиль ГАЗ-66, за рулем которого, как оказалось, сидел Скуратовский. Он включил верхние огни – "галогенки", ослепив Сорочана, тот включил свет в ответ. Проехал дальше и остановился на дамбе, поскольку увидел знакомых: "Там было двое неизвестных мне лиц спортивного телосложения, старший егерь и Юрий Забела (бывший губернатор Житомирской области. – Ред.)" - рассказал сельский голова.

К нему подскочил Скуратовский и два раза ударил по голове товарища Сорочана. Следом за ним ударил и егеря, сказав: "Это ты им разрешаешь в моих угодьях охотиться?!"

Товарищ Сорочана отбежал в машину, егерь пошел домой, остался один Сорочан. "Скуратовский шлепнул меня, я свалился... Когда поднялся, спрашиваю: "За что вы меня ударили?". Скуратовский ответил: "Как за что? Вы мое зверье отстреливаете, вам что мяса мало?"

"Я сказал, что никто из нас не стреляет, мы просто проезжали рядом с угодьями, едем по домам. Он не поверил, перешмонал всю машину в поисках оружия... А затем подошел и начал тыкать мне пальцем в грудь, приговаривая: "Я вам тут порядки понавожу". Далее обратился к одному из своих телохранителей – мол, "давай ствол, я его сейчас завалю" - поделился пострадавший.

В этот момент ему позвонила жена, Сорочан ей сказал. что. если его убьют, то, чтоб она знала, что это Сергей Иванович Скуратовский. В потасовке, к которой подключился Забела, охрана депутата сказала, чтобы Сорочан бежал. Тот сел в машину и нажал на газ.

На следующий день он обратился в полицию и больницу с кровоизлиянием в глаз и гипертоническим кризом.

Что заявил Скуратовский

После инцидента Скуратовский опубликовал пост на своей странице в Facebook с комментарием о случившемся.

По его словам, когда он был в командировке на Житомирщине, его коллеге по Радикальной партии Юрию Забеле позвонил егерь Александр Матвиенко, который рассказал, что у поймы реки Здвиж происходит разворовывание торфа и песка.

Скуратовский утверждает, что выехал, чтобы разобраться в ситуации. И что якобы глава Плахтянского сельсовета Александр Сорочан, находясь на месте, угрожал и пытался избить егеря, приехавшего противостоять злоумышленникам. Депутат заявлял, что сообщил в полицию, а Сорочана не трогал.

Об этом же заявил и его сопартиец Андрей Лозовой: "Сергей Скуратовский не принимал участия в охоте, он возвращался из командировки с нашим руководителем. Он был в костюме. Я поинтересовался у людей – ночью на фазана не охотится никто. Это инсинуация. Потому что если бы хотели их побить, то прибили бы там. И они, в принципе, это заслужили. Это низкопробный фейк, которым занимается председатель Плахотнюк, или как там его, который безбожно ворует у украинского народа торф, песок – мы обнародуем доказательства", - заявил заместитель руководителя Радикальной партии.

Сергею Скуратовскому 48 лет. В 2000-2014 годах был владельцем и директором строительной фирмы "Грин-грей". В 2010 году был избран депутатом в Киевский областной совет от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2014 - 2019 годах был депутатом Верховной Рады 8 созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, также руководитель Киевской областной организацией политсилы.

Кроме инцидента с избитым главой сельсовета, претензии к нему были и у САП, которая направляла генпрокурору Луценко представления о снятии с него неприкосновенности. Скуратовского подозревают в указании недостоверных данных в декларации за 2015 и 2016 года. Он не указал корпоративные права жены на ряд компаний. Кроме того, в 2013 году "Укрполискорм" заключил договор на 20 млн грн с женой Скуратовского со сроком возвращении до 23 июля 2018 года. Всего женщина получила 17,7 млн грн ссуды, но эти средства в декларации отражены не были. В июне 2017 суд признал "Укрполискорм" банкротом.

Однако Луценко вернул в САП представление на нардепа.