В семье знаменитого бразильского футболиста Кафу, двукратного чемпиона мира и единственного на планете участника трех финалов Мундиалей произошла трагедия. Вчера вечером, 4 сентября, в городе Баруэри умер его 29-летний сын по имени Данило.

Как сообщает Globo Esporte, Данило скончался прямо на поле от сердечного приступа во время дружеской игры в футбол со своими товарищами.

Кафу и Данило, фото: twitter.com/Deshan_mendez

Данило был срочно госпитализирован в больницу, однако по дороге у него остановилось сердце, и врачи не смогли ничего сделать. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Напомним, что Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал Мундиали в 1994 и 2002 годах. Он первый и пока единственный футболист на планете, сыгравший в трех финалах чемпионатов мира - в 1994, 1998 и 2002 годах. Кафу также был суперзвездой итальянских клубов Рома и Милан.

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