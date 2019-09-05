Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил заключить мирный договор между Россией и Японией. Об этом он сказал на панельной сессии Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

"Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", – призвал японский премьер.

Абэ добавил, что больше "нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем". "Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", – сказал он.

Премьер также призвал взаимно ускорить смягчение визового режима между странами. Он отметил, что все больше японцев хотят посетить Владивосток и уже две крупнейшие японские авиакомпании запускают прямое авиасообщение между Владивостоком и Токио.

Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора и сказал, что стороны будут к этому двигаться на основе декларации 1956 года. Он отметил, что "есть масса вопросов", связанных с военными обязательствами Японии перед США, и их нужно учитывать.

Видео: youtube.com/RT на русском

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Абэ в четверг, 5 сентября, обсудили вопрос мирного договора, но переговоры по этой теме "находятся в том же состоянии". Они договорились, что форматы, которые уже работают, продолжат работу.

Власти Японии хотят заключить мирный договор с Россией после решения вопроса четырех курильских островов, которые Токио считает оккупированными.

Как сообщала "Страна", новый император Японии может взойти на престол во время нахождения в Японии Владимира Зеленского. В рамках октябрьского визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

Напомним, что в ходе конференции "Большой семерки" Дональд Трамп поспорил с Синздо Абэ насчет ракетных пусков Северной Кореи.