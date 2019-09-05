На заседании Нацсовета по ТВ и радио, на котором чиновники собираются вынести последнее предупреждение NewsOne и передать обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию, произошла перепалка и стычка из-за русского языка.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Нацсовета.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы–За жизнь" Вадим Рабинович, чьи высказывания в эфире NewsOne вызвали неудовольствие чиновников, взял слово в защиту канала и начал говорить на русском языке.

В ответ члена Нацсовета Ольга Герасимюк потребовала от Рабиновича говорить на украинском языке. Он отказался и потребовал переводчика. Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что нардепам Рада позволила говорить на любом языке. В зале началась перепалка, член Нацрады объявила перерыв.

"Языковая" стычка между нардепами от оппозиции и радикалами продолжилась в коридоре. Туда вышли радикал Сергей Стерненко, лидер С14 Евгений Карась, "киллер Бабченко" Алексей Цымбалюк, а также нардепы Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Олег Волошин. Между ними была словесная перепалка. В коридоре была полиция.

Вскоре заседание Нацсовета продолжилось.

Напомним, что на канале NewsOne, у которого хотят отобрать лицензию, сегодня утром начался телемарафон.

Также "Страна" писала о том, за что телеканал NewsOne хотят лишить лицензии. Нацсовет усмотрел повод лишить канал лицензии за "разжигание межнациональной розни", ссылаясь на слова гостей эфира. В частности, претензии возникли после выступления в эфире депутата "Оппозиционной платформы За жизнь" Олега Волошина, высказывания касались прав русскоязычных и особого статуса Донбасса. Он говорил, что в Украине должно быть регионально закреплено право говорить на тех языках, на которых говорят люди. И что нужно выполнять минские соглашения, в которых прописан особый статус.