В четверг, 5 сентября, на мероприятии, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда глава Верховного суда Валентина Данишевская предложила президенту Владимиру Зеленскому назначить рабочую встречу. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я бы, пользуясь случаем, господин президент, предложила бы встретиться в рабочем порядке и обсудить состояние независимости (судов - Ред.), а также то, что еще мы можем сделать, чтобы суды в Украине все-таки стали независимыми. Я приглашаю Вас в Кловский дворец", - сказала Валентина Данишевская.

Также она вырсказала мнение, что именно решения судей Высшего антикоррупционного суда должны поставить точку в коррупции. Также, обращаясь к ним, глава Верховного суда подчеркнула, что для судейского корпуса Украины "верховенство права и права человека - прежде всего".

Напомним, Зеленский пообещал помочь Антикоррупционному суду наказать топ-взяточников.

Также мы писали, что Зеленский предложил изменить подсудность Высшего антикоррупционного суда.