На товарищеском поединке Украина - Нигерия, который состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" 10 сентября (через три дня после матча отборочного турнира к Евро-2020 с Литвой - Ред.), будет работать итальянский судейская бригада.

Главным арбитром выступит Паоло Валери. На линиях ему будут помогать Алессандро Костанцо и Стефано Алассио. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Паоло Валери, фото: ffu.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Александр Зинченко на сборах сделал селфи с красоткой и рассказал как наша команда будет играть против Литвы.

По мнению игрока Манчестер Сити, литовцы постараются не ударить в грязь лицом перед своей публикой и поэтому перед сборной Украины стоит сложная задача.