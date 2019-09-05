Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) назначен главой архиепископии русских приходов в Западной Европе ("русский экзархат"). Об этом со ссылкой на Orthodoxie.com пишет "Интерфакс".

Патриарх Варфоломей ранее уволил архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии. Теперь Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила. Отмечается, что Эммануил по поручению Константинополя в конце прошлого года занимался подготовкой объединительного собора по созданию ПЦУ.

О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее присоединению к Московскому патриархату.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Напомним, Филарет призвал строить украинскую церковь, независимую от Константинополя.

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