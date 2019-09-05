В четверг, 5 сентября, в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" проходят обыски. Об этом со ссылкой на источник в компании пишет "Интерфакс-Украина".

Обыски проводят сотрудники полиции. Правоохранители изымают документы по проекту строительства волоконно-оптической линии связи "Хмельницкая АЭС-Ровненская АЭС". В компании сообщают, что следственные действия осуществляются экономическим отделом полиции.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Напомним, недавно силовики нагрянули с обысками к главе правления НОТУ Зурабу Аласании и в офис телекомпании.

Также мы писали, что под Харьковом детективы НАБУ обыскали шикарный особняк главы лесхоза, которого раскритиковал Зеленский.