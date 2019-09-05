Сегодня, 5 сентября, сборная Украины провела легкую утреннюю тренировку и после обеда в "Хилтоне" наша команда отправится в аэропорт "Борисполь". На 17.30 намечен вылет чартерного рейса в Вильнюс, где в субботу, 7 сентября "желто-голубые" сыграют матч отборочного турнира к Евро-2020 с командой Литвы.

А вчера, на стадионе имени Банникова наши парни провели две тренировки, как передает пресс-служба УАФ.

Утром тренерский штаб предложил тактические занятия отдельно для защитной и атакующей звеньев. А уже вечером игроки закрепили наработки в рамках игровых серий. Перед началом вечерней тренировки состоялось теоретическое занятие.

Стоит отметить, что в общей группе занимались Руслан Малиновский, игрок Аталанты, Евгений Коноплянка, который недавно стал игроком Шахтера, Андрей Ярмоленко, восстанавливающийся после травмы и Виктор Коваленко.

Фото: Павел Кубанов/УАФ

Фото: Александр Гливинский/УАФ

Ранее "Страна" сообщала, что Зинченко на сборах сделал селфи с красоткой и рассказал как сборная Украины будет играть против Литвы.