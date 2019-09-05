Россия и Украина подошли к финализации переговоров по обмену удерживаемыми лицами, обмен будет масштабным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме и отвечая на вопрос модератора, когда состоится этот обмен, пишет Интерфакс.

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин.

Путин заявил, что предстоящий обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет масштабным и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений. "Я думаю, что он будет достаточно крупным и масштабным. И это было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации", - отметил Путин.

Он выразил уверенность в полной нормализации отношений России и Украины в перспективе. "Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет - будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил", - выразил мнение президент РФ.

Лидер РФ добавил, что "ближайшая перспектива в значительной степени зависит от действующего украинского руководства".

"Страна" уже писала, что в обмене, по данным СМИ, поучаствуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО.

Также по нашим данным, в обмене, возможно, примет участие руководитель Славянской ПВО т.н. "ДНР" Владимир Цемах, которого называют ключевым свидетелем по делу о сбитом малазийским Боингом МН-17 летом 2014 года. Сегодня Цемаха отпустили на свободу под личное обязательство. При этом, СМИ сообщали, что украинские спецслужбы не хотели его отдавать. И что это якобы и было одним из главных препятствий к обмену. Теперь, как видим, это препятствие убрали.

Кстати, сегодня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоится в ближайшие дни.