Руководителя Славянской ПВО т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого ряд СМИ называют ключевым свидетелем по делу о сбитом на небом Донбасса малазийским Боингом МН-17 летом 2014 года, отспустили на свободу под личное обязательство. Соответствующее решение в четверг, 5 сентября, вынесла коллегия Киевского апелляционного суда.

Таким образом служители Фемиды удовлетворили ходатайство адвоката Цемаха - Романа Гонтарева, который настаивал на изменении меры пресечения "Борисычу" (одно из прозвищ "зенитчика"). В судебном заседании прокурор по его делу - Олег Пересада, заявил несогласие с такой позицией защитника. По его словам, в настоящее время уроженцу Славянску инкриминируется подозрении в терроризме (ч.1 ст.258-3 УК Украины) за якобы его участие в конфликте на Донбассе в составе вооруженной группы сепаратистов.

В свою очередь, судьи уточняли у Пересады - какой процессуальный статус Цемах имеет в истории со сбитым пассажирским самолетом. Прокурор отметил, что в данном уголовном производстве о подозрении "Борисычу" не объявлялось.

Прокурор Олег Пересада заявил на заседании: "Парадоксально, но продление меры пресечения в этом случае играет на руку самому Цемаху. Находясь под стражей этот человек находится в безопасности. Уже ни для кого не секрет, что Цемах является важным элементом для установления истины в обстоятельствах сбития самолета малазийских авиалиний рейса МН-17. Но и мы прекрасно знаем на примерах семьи Скрипалей, Бориса Немцова, Александра Литвиненко, Александра Хараберюша и Павла Шеремета - каким образом Кремль решает вопросы об опасных для него свидетелей и прочих лиц. Поэтому я думаю, что находясь на свободе Цемах будет подвергать себя смертельной опасности".

После возвращения из совещательной комнаты суд постановил изменить меру пресечения Цемаху с безальтеративного ареста на наиболее мягкую форму - личное обязательство. Сам Цемах наотрез отказался говорить со СМИ.

По данным "Страны", возможно участие Цемаха в обмене удерживаемыми лицами с Россией.

Фото: Алена Лунькова

Напомним, что в Нидерландах потребовали от Украины не выдавать России арестованного командира "ПВО ДНР" Цемаха.

Также "Страна" писала о главных вопросах по командиру ПВО "ДНР", которого вывезли в Киев.