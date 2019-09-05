Cегодня, 5 сентября, в Киеве проходит заседание Национального совета по ТВ и радиовещанию, на котором каналу NewsOne собираются вынести последнее предупреждение и передать обращение в суд с предложением отозвать его лицензию. Однако это не вся повестка дня.

На Национальном совете уже утвердили рассмотрение вопроса о назначении внеплановой проверки телеканала Zik. И непосредственно всех региональных отделений которые ретранслируют его программы.

Таким образом Нацсовет готовит почву для закрытия телеканала Zik, как передает с места корреспондент "Страны".

На заседание Нацсовета пришел один из лидеров оппозиции Вадим Рабинович, фото: Cтрана

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у NewsOne сегодня Нацсовет попытается отобрать лицензию. На канале начался телемарафон.

Также мы рассказывали, что нардеп Высоцкий назвал журналистов 112 и NewsOne комбатантами и призвал взрывать телеканалы ракетами.