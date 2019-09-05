Автобус с детьми, который вечером 4 сентября попал в ДТП во Львовской области, вез танцевальный коллектив коллектива "Ягодки" и учащихся музыкальной школы им. Н. Рахилна из Сновска Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Сновского горсовета в Facebook.

Уточняется, что 4 сентября в рамках культурного обмена, "Ягодки" отправились в Европу, чтобы выступить в Кракове (Польша). Однако около 20:00 на трассе Киев - Чоп произошло ДТП с тремя транспортными средствами, среди которых был туристический автобус Neoplan, перевозивший 49 детей из Сновска в Польшу. Водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на встречную полосу, погиб на месте.

Как сообщила начальник отдела культуры и туризма городского совета Наталья Добненко, водитель автобуса Neoplan соблюдал правила дорожного движения и профессионально справился с ситуацией, избежав тяжелых последствий для пассажиров. Детей танцевального коллектива и воспитанников детской музыкальной школы, которые ехали в Краков, сразу осмотрели врачи. Тяжелых травм не выявлено. Шестерых детей доставили в больницу, а всех остальных разместили на ночь в гостинице.

Скриншот, фото: Facebook/ Сновська міська рада

Напомним, в Одесской области маршрутка не разминулась с легковушкой. В ДТП пострадали 5 человек.

Также мы писали, что в Моршине под Львовом полная пассажиров маршрутка столкнулась с КамАЗом.