После того как минувшей ночью автомобиль Audi А7, зарегистрированный на невестку и тезку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, загорелся, с места происшествия на машине уехал неизвестный. Об этом "Стране" рассказал очевидец событий.

Отметим, происшествие случилось в начале двенадцатого ночи. Машина стояла во дворе по улице Владимирская, 69, где располагается фирма семьи владелицы машины.

"Я выглянул в окно и увидел, что горит верх капота. Потом уже пламя перешло на шины, на салон. Ни дыма не было, ничего. И в этот момент какой-то человек сел в машину и уехал. Что интересно: пожарные ехали больше двадцати минут. И это при том, что их часть прямо на соседней улице", - рассказал "Стране" очевидец.

Напомним, "Страна" писала о том, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева после происшествия заявила об атаке на свою семью.

Также сообщалось, что в 2011 году старший сын экс-главы НБУ Антон Гонтарев женился на Валерии Томашевской. Вместе они воспитывают сына Дэвида. Сожженный автомобиль был зарегистрирован на невестку экс-главы НБУ, но за рулем часто ездил сам Антон Гонтарев.