Президент Владимир Зеленский обещает, что поможет Высшему антикоррупционному суду, который начал работу 5 сентября, избавиться от дел мелких чиновников и работать над привлечением к ответственности действительно больших коррупционеров. Об этом он заявил на запуске работы Высшего антикоррупционного суда, пишет УП.

"Хочу вас поздравить, уважаемые судьи, дорогие украинцы, уважаемая председатель суда. Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд", - заявил Зеленский.

Он добавил, что остаются проблемы, которые законодатели не успели решить. "Это вопрос с границами подсудности. Ранее некто - не станем вспоминать фамилии - на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было завалить тысячами мелких дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими трудами, что какой-то сельский председатель, как-то не так потратил 200 гривен. И таких дел очень много. Это все делалось, чтобы громкие дела топ-коррупционеров оставались в тени, в долгом ящике", - сказал президент.

Зеленский заверил, что его команда работает над решением вопроса, чтобы ВАКС привлекал к ответственности именно топ-коррупционеров. "Мы будем вам помогать, чтобы все громкие - я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с хищением, со страшными действиями коррупционеров, топ-чиновников, - мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и чтобы все эти люди были действительно наказаны", - заявил глава государства.

Он также обратился к председателю своего офиса Андрею Богдану с шуткой, что, мол, Офис президента не может переехать с Банковой, а Антикоррупционный суд смог за 1 месяц сделать ремонт и въехать в свое здание. Зеленский назвал символичным то, что ВАКС находится именно на проспекте Победы, потому что он во время предвыборной кампании обещал "не бороться, а именно победить коррупцию".

Президент отметил, что не может ставить задачи судьям, но добавил, что миссия ВАКС проста: "Коррупционер наказан - государство и инвестор - защищены".

Напомним, что Зеленский предлагает изменить подсудность Высшего антикоррупционного суда.

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