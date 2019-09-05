В среду, 5 сентября, Ульяна Супрун подтвердила, что Кабмин на закрытом заседании уволил ее с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Соответствующий пост она выложила в Facebook.

Также правительство приняло решение об увольнении заместителей Супрун Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.

"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться. I'll be back", - написала Супрун, повторив знаменитую фразу Терминатора из культового блокбастера.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, новым министром здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая.

Также мы писали, что новая глава Минздрава Зоряна обещает продолжить реформы Ульяны.