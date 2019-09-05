"I'll be back". Уволенная Супрун попрощалась с украинцами забавной фотографией
В среду, 5 сентября, Ульяна Супрун подтвердила, что Кабмин на закрытом заседании уволил ее с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Соответствующий пост она выложила в Facebook.
Также правительство приняло решение об увольнении заместителей Супрун Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.
"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться. I'll be back", - написала Супрун, повторив знаменитую фразу Терминатора из культового блокбастера.
Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун
Напомним, новым министром здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая.
Также мы писали, что новая глава Минздрава Зоряна обещает продолжить реформы Ульяны.