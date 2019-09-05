Соломенский районный суд Киева со второй попытки избрал мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, который скрывается с семьей за границей, содержание под стражей. Об этом сообщает Телеграмм-канал UN - "Сливы и груши".

"Друзья, как только что нам стало известно из достоверных источников, киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка". Также суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения. Теперь дело за Интерполом, ведь по сути, отсутствие этого решения было главным препятствием для розыска Вовка Интерполом", - отмечается в сообщении.

Фото: t.me/Ukrainiannewsinside

В августе НАБУ и САП уведомили о подозрении по делу о "Роттердам+" шестерым лицам, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Сам Вовк утверждает, что дело по скандальной формуле "Роттердам+" - это месть членам НКРЭКУ со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Ранее "Страна" писала, как идет расследование самой большой аферы эпохи Порошенко - дела "Роттердам+".

Также мы сообщали о том, что экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск.