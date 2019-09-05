В четверг, 5 сентября, американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые приехали в Украину после того, как их не пустили в Россию, встретились с украинским генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где у них будут встречи с украинскими чиновниками по поводу крепкого партнерства Украины и США. Их визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Рябошапка поделился с сенаторами своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, в конце августа Руслан Рябошапка стал новым генеральным прокурором.

Также мы писали, что Рябошапка обещал каждую неделю привлекать к ответственности высокопоставленного чиновника.