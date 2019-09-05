Во время задержания двоих заключенных, которые 3 сентября сбежали из колонии в Николаевском районе Львовской области, получил ножевое ранение полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Происшествие случилось 4 сентября около 19:30 в одном из сел Жидачевского района. "Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франкив, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двоих мужчин, подпадавших под ориентировку на осужденных, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии", - рассказали в полиции.

Правоохранитель сообщил о незнакомцах в отделение полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личностей. Получив отказ, Франкив принял решение задержать мужчин. "Злоумышленники начали сопротивляться, и один из них нанес сержанту полиции удар ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение", - сказано в сообщении.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осужденный 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из колонии. Раненого правоохранителя госпитализировали, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, двое заключенных сбежали из исправительной колонии в Львовской области 3 сентября. Первый беглец - 20-летний киевлянин, осужденный за насильственное удовлетворение страсти, второй - 26-летний житель Житомирской области - за повторное хранение и продажу наркотиков.

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