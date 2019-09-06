Какой сегодня праздник

6 сентября на народном календаре Евтихий - день тихой зари, . Сегодня также именины у Арсения, Георгия, Кузьмы, Максима и Петра.

Церковные и народные праздники

На церковном календаре - День святителя Петра, первого митрополита Москвы. Праздник отмечают с 1480 года. Святитель Петр был первым покровителем российской столицы и митрополитом Киевским и всея Руси в 14 веке.

На народном календаре - Евтихий в честь христианского мученика. В этот день обычно стоит безветренная погода, начинают собирать семена льна. Крестьяне старались в этот день не отходить далеко от дома. Они верили, что в поле или на лугу их могла подстерегать опасность. Предки верили, что если на Евтихия идет дождь - осень будет сухой и принесет хороший урожай через год.

События и даты

В 1522 году завершилось первое кругосветное путешествие, которое организовал португальский мореплаватель Фернан Магеллан. В живых из 280 человек осталось лишь 18 членов экспедиции. Из пяти суден вернулся только корабль "Виктория".

В 1770 году началось строительство Запорожья, который раньше назывался Александровском.

В 1819 году американский изобретатель Томас Бланчард запатентовал токарный станок, который мог заменить труд 13 человек.

В 1941 году в Белой Церкви началось массовое уничтожение евреев. По разным оценкам погибли около 4500 человек.

В 1952 году в Женеве была подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

В 1971 году на свет появилась Долорес О’Риордан вокалистка ирландской группы The Cranberries. Она внезапно умерла в 2018 году.

В 1987 году в Америке впервые провели хирургическую операцию по разъединению сиамских близнецов.

В 1989 году 41 тысяча жителей Парижа вместо уведомлений о нарушении ПДД получили письма о совершенных ими убийствах и грабежах. Это случилось из-за компьютерной ошибки.

В 2007 году Нацбанк Украины выпустил памятную монету "Иван Богун" из серии "Герои казацкой эпохи".

В этот день 12 лет назад в возрасте 71 года от рака поджелудочной железы скончался известный итальянский оперный певец Лучано Паваротти. Он стал популярным благодаря уникальному голосу. В 2004 году он простился со зрителями и покинул сцену.

Именины

Сегодня День ангела у Арсения, Георгия, Евгения, Кузьмы, Максима и Петра.