В Волынской области после посещения кафе отравились 16 человек, среди которых 2 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 2 и 3 сентября в Любешовскую ЦРЛ с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с. Железная дорога Любешивского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Кстати, на днях под Одессой около 40 человек отравились шаурмой.

Напомним, что на Волыни местные жители во время конкурса чуть разорвали поросенка пополам.

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