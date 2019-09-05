На этой неделе в Киеве ограничат движение в районе Вокзальной площади. Об этом свидетельствуют данные пресс-служба КГГА.

В частности, в субботу, 7 сентября, с 09:00 до 17:00 будет действовать ограничение движения вблизи Вокзальной площади. Это связано с тем, что на проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого продолжают обновлять покрытие.

Карта: kyivcity.gov.ua

Напомним, на подъезда к Киеву появятся системы по взвешиванию авто в движении. "Страна" публиковала карту.

Также мы писали о том, как выглядит арка Подольско-Воскресенского моста в Киеве, которую почти освободили от временных опор.

Кроме того, в Киеве на улице Грушевского ограничивали движение с 27 по 1 сентября.