В Киеве 7 сентября ограничат движение в районе Вокзальной площади. Карта объезда
На этой неделе в Киеве ограничат движение в районе Вокзальной площади. Об этом свидетельствуют данные пресс-служба КГГА.
В частности, в субботу, 7 сентября, с 09:00 до 17:00 будет действовать ограничение движения вблизи Вокзальной площади. Это связано с тем, что на проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого продолжают обновлять покрытие.
Карта: kyivcity.gov.ua
Напомним, на подъезда к Киеву появятся системы по взвешиванию авто в движении. "Страна" публиковала карту.
Также мы писали о том, как выглядит арка Подольско-Воскресенского моста в Киеве, которую почти освободили от временных опор.
Кроме того, в Киеве на улице Грушевского ограничивали движение с 27 по 1 сентября.
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