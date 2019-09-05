После того как сегодня ночью, 5 сентября, в Киеве сожгли Audi А7, принадлежащую родне экс-главы НБУ, Валерия Гонтарева заявила об атаке на свою семью. Как выяснилось сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева, передает LIGA.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила экс-глава НБУ.

Она считает, что несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне и сожженная машина в Киеве - это все звенья одной цепи.

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но как мы видим взят курс на физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон. Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные Постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева!" - заявила Гонтарева.

Фото: kiev.informator.ua