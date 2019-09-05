Обмен пленными между Россией и Украиной должен состояться в ближайшее время. Об этом 5 сентября заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

"Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент", - сказал он.

По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно.

Напомним, в ночь на 30 августа появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Информацию перепостил генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако позже ее опровергли в Офисе президента. "Страна" подробно описывала, кто запустил фейк по обмену пленными и что на самом деле тормозит процесс.

Также мы писали, что в обмене, по данным СМИ, поучаствуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО. По неофициальной информации "Страны", обмен может состояться в один из дней, начиная с воскресенья 1 сентября.

Читайте о том, что обмен пленными между Россией и Украиной может состояться 7 сентября, но Кремль не комментирует.

При этом украинских моряков могут вернуть на Родину, но при этом заочно осудить в России.