5 сентября Нацсовет по ТВ и радио проводит заседание, на котором NewsOne собираются вынести последнее предупреждение и передать обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию.

Нацсовет усмотрел повод лишить канал лицензии за "разжигание межнациональной розни", ссылаясь на слова гостей эфира. В частности, претензии возникли после выступления в эфире депутата "Оппозиционной платформы За жизнь" Олега Волошина, высказывания касались прав русскоязычных и особого статуса Донбасса. Он говорил, что в Украине должно быть регионально закреплено право говорить на тех языках, на которых говорят люди. И что нужно выполнять минские соглашения, в которых прописан особый статус, означающий, что на Донбассе не будут действовать ни законы о украинизации, ни о декомунизации.

В команде Зе-президента ранее звучали заявления о том, что там всерьез думают, как бы признать "антигосударственными" любые заявления в поддержку мирного урегулирования на основе Минских соглашений, включая особый статус Донбасса и дать новому Нацсовету рычаги карать за это. Так что сегодняшние события могут быть часть игры власти, которая планирует забрать или закрыть каналы, связанные с депутатом "Оппоплатформы" Тарасом Козаком (речь о "112 Украина", NewsOne и ZiK - Ред.).

Это уже не первые претензии Нацсовета к телеканалу. Внеплановая проверка NewsOne проводилась из-за его планов провести телемост с российским каналом "Россия 1". Позже телемост был отменен, а на NewsOne заявили о прямых угрозах физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.

У здания Нацсовета собрались националисты, которые требуют закрытия канала. "Мы идем закрывать NewsOne" - анонсировали они сегодняшнюю акцию в соцсетях.

"Страна" ведет онлайн.

Прямая трансляция заседания Нацрады

12:25 Пока высказывается противник NewsOne (у него есть "вопросы к подбору гостей" на телеканале), слова ждет нардеп Олег Волошин, чьи высказывания, в частности, стали причиной заседания Нацсовета.

12:17 На заявления защитника в Нацраде обиделись, что он цитировал их заявления на телеэфирах, а не возражал по сути.

12:09 Адвокат NewsOne также заявляет, что заявления о нарушениях на телеканале звучали задолго до официальных решений Нацрады. Что уже выглядело давлением на канал. Юрист цитирует конкретные высказывания членов Нацсовета, сказанные на телеэфирах.

12:05 Будяк напомнил, что сам Костинский заявил о том, что решение о подаче в суд на "Ньюсван" было готово еще до текущего заседания. Поэтому речь идет именно о давлении на телеканал и фабрикации готовых решений.

12:03 Все, что говорилось Костинским - касается не журналистов телеканала, а его гостей, на чьи цитаты телеканал влиять не намерен. "Это политическое судилище", - заявил Будяк.

12:00 Слово взял директор телеканала Юрий Будяк.

11:58 В связи с перечисленным Нацсовет собирается обратиться в суд для лишения лицензии. Этот вопрос сейчас будут обговаривать.

11:56 По мнению Нацсовета, все, что говорилось на NewsOne "похоже" на "нарративы", которые используются на российском ТВ.

11:55 Нацсовету не понравился термин "фашизм", который звучал в устах спикеров NewsOne.

11:52 Нацсовет считает разжиганием ненависти слова Кивы о том, что власть разжигает ненависть. Парадокс.

11:50 Костинский перечисляет, что среди претензий то, что в эфире назвали томос термосом, по сути повторив шутку "Квартала 95" Владимира Зеленского.

11:40 Дошли до перечисления конкретных эфиров, возмутивших Нацраду.

Это выступление Виктора Медведчука и Юрия Бойко от 6 июня 2019 года, где Медведчук сказал, что нужно возобновить связи с Россией и странами СНГ, а Бойко - что нужно отменить закон о декоммунизации, а Украина должна быть нейтральной и не входить в блоки.

26 июля выступление юриста Елены Лукаш в передаче "Субъективные итоги", которая сказала, что над избирателями Порошенко на чистом русском языке хохочут националисты, у которых счета в швейцарских банках.

28 июня депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик , который сказал, что на Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не российские войска.

2 июля выступление Вадима Рабиновича в новостях, который сказал, что закон о языке надуманный и половина страны говорит на русском.

8 июля трансляция передачи "Лайф" с ведущими Зинченко и Шелестом, которые анонсировали будущий телемост, с российским каналом, который не состоялся.

11:30 В Нацсовете зачитывают список претензий к телеканалу. Член Нацсовета Сергей Костинский вменяет в нарушение NewsOne защиту прав русскоязычных и призывы к выполнению Минских соглашений.

11:25 Нацсовет начал рассматривать вопрос NewsOne.

11:23 На заседание пришел нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович. А также его однопартиец и глава парламентского комитета свободы слова - Нестор Шуфрич.

Фото: Страна

11:20 На заседании утвердили рассмотрение вопроса по назначению внеплановой проверки телеканала Zik. И непосредственно региональных отделений? которые ретранслируют Zik.

11:15 По зданием национальной рады националисты организовали митинг.

11:10 На заседании находятся "киллер Бабченко", избивший журналиста "Страны" Алексей Цымбалюк, лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась и экс-глава Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко.

Фото: Страна ua

11:05 Началось заседание национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания на которой рассмотрят вопрос по решению Newsone лицензии на вещание.

Фото: Страна ua

11:00 В эфире телеканала ведущая Наталья Влащенко сказала, что 4 июня у двоих членов Нацсовета закончились полномочия и регулятор не может принимать решений, пока не пройдут конкурсы и не будут назначены новые члены, которые избираются сроком на 5 лет.

10:30 Кроме противников NewsOne, у здания Нацсовета, собрались и его сторонники, которые считают попытки закрытия телеканала - политическим заказом.

10:20 У здания Нацсовета дежурят нацгвардейцы.

10:10 Сегодня в течение дня в эфире телеканала также будет идти телемарафон "НеСвобода слова", связанный с заседанием Нацсовета. Также, с 11:00 до 12:00, одновременно в эфире трех каналов: NewsOne, 112 и ZIK, будет вестись трансляция телемоста с Европарламентом.

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