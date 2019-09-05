Во Львовской области вчера вечером, 4 сентября, на автодороге Киев - Чоп столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате погиб один человек, еще 13, в том числе дети, пострадали. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в 20.59, на автодороге Киев - Чоп вблизи с. Дидилов Камянко-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса (перевозил 49 человек, из них 45 детей), в результате чего погиб 1 человек (водитель микроавтобуса, гражданин Германии) и пострадали 13 человек (из них 11 детей 2005-2009 г.р.), которых госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что от ГосЧС привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 31-летний иностранец, водитель Mercedes Vıto выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan и автомобилем Volkswagen Jetta. Водитель Mercedes погиб на месте. 22-летний водитель Volkswagen не пострадал.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, что в Моршине под Львовом полная пассажиров маршрутка столкнулась с КамАЗом.

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