На днях в ландшафтном парке "Киевская Русь", который расположен в районе сёл Копачов и Застугна, что в Обуховском районе Киевской области, прошла акция националистрв.

Короткое видео уже появилось в сети Instagram на аккаунте @vladikenota. Лозунг аккаунта - Meine Ehre heißt Treue ("Моя честь называется верность"). Такую надпись гравировали на пряжках войск СС во времена Гитлера.

На видео хорошо видно, как большая группа людей с факелами стоит у высокого штабеля с дровами. Затем, под барабанную дробь, все они подходят к штабелю и зажигают его. За действом наблюдают несколько десятков зрителей, которые стоят в цепи вокруг.

После этого начинаются пляски людей. Также на видео попала показательная драка между парнями.

Кроме того, по ходу действа в парке "Киевская русь" случился пожар, для тушения которого вызвали спасателей.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о поддержке скаутов-националистов.