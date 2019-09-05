В четверг, 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7, на котором ездил сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, пишет Информатор.

Инцидент случился около полуночи на улице Владимирской, 69. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но машина уже сгорела.

Фото: kiev.informator.ua

Жители соседних домов рассказали изданию, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

Фото: kiev.informator.ua

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, но точная причина будет известна позже.

Отметим, что декларация Гонтаревой последний раз обновлялась в 2018 году и среди тех авто, которые указаны в ней, Audi А7 не было. На аккаунте жены Антона Гонтарева Валерии Томашевской в Instagram фото с машиной нет. Единственное, что действительно связывает сына экс-главы НБУ с происшествием, это то, что пожар произошел на улице Владимирской, 69.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, в одной из квартир именно по этому адресу находится офис компании "Ревизион". Что интересно, одним из ее совладельцев и бенефициаром является именно Антон Олегович Гонтарев. Также в описании компании также обозначена некоторая информация о бенефициарах и соучредителях. Там указано, что Гонтарев также проживает на улице Владимирской (номер дома конфиденциален). Поэтому вполне возможно, что его авто было припарковано во дворе этого дома.

Фото: kiev.informator.ua

К счастью, никто из людей не пострадал, пожар также повредил двери и проводку подъезда. На месте работали правоохранители и спасатели. Причина и детали случившегося выясняются.

Видео: youtube.com

Напомним, что в конце августа экс-главу Нацбанка Гонтареву в Лондоне сбила машина.

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