В Раде определились с кандидатом на пост "мовного омбудсмена" - уполномоченного по защите украинского языка. Эта должность вводится в рамках закона о тотальной украинизации, который был принят весной.

Предполагается, что новый чиновник и его аппарат будут следить за обязательным использованием госязыка во всех сферах, определенных новым законом - образовании, зравоохранении, СМИ, сфере услуг, радио и ТВ, судо- и делопроизводстве.

Конкурс на "инспектора по мове" проводился в ведомстве обмудсмена Людмилы Денисовой. Победу в нем одержал Тарас Креминь - как и Денисова, бывший нардеп от "Народного фронта".

Это соавтор того самого закона о массовой украинизации и не менее одиозных законопроектов об образовании. В них русский язык вытесняется из всех сфер жизни.

Теперь кандидатуру Креминя должен утвердить Кабмин, после чего финансирование его аппарата заложат в госбюджет на 2020 год.

А пока "Страна" разбиралась, что известно об этом человеке.

Сын закарпатского поэта

Креминь родом из поселка Казанка в Николаевской области, ему 41 год. Тарас - сын украинского поэта и переводчика Дмитрия Креминя, члена союза писателей УССР и лауреата Шевченковской премии.

Отец Тараса - родом с Закарпатья. В минувшем мае он скончался в городе Николаеве.

В конце 90-х Креминь-младший закончил областной пединститут по специальности учителя украинского и английского языков. Потом стал аспирантом киевского Института литературы НАН Украины.

В Николаев Тарас Креминь работал доцентом кафедры украинской литературы областного национального университета и был заместителем декана одного из факультетов.

Сейчас имеет звание профессора Николаевского аграрного университета.

Проходил научные тренинги в Швеции, США и киевском "Аспен институте" (грантовая организация, откуда, кстати, много людей, связанных с командой Зеленского).

Женат, есть дочь Мирослава. Тарас владеет 70-метровой квартирой в Николаеве. На его супругу Юлию записана Skoda Octavia 2003 года.

Украинизатор. Политическая деятельность

С 2010 года Тарас Креминь входил в партию Арсения Яценюка "Фронт перемен" и был от нее депутатом Николаевского облсовета.

Сразу после Евромайдана он на несколько месяцев стал губернатором региона и занимал эту должность с конца февраля по ноябрь 2014 года.

Той осенью прошли досрочные выборы в парламент, куда Креминь вошел от партии "Народный фронт" - то есть видимо по квоте того же Яценюка. Правда, когда "НФ" отказался идти на выборы по причине провальных рейтингов, Креминь пытался войти в новый парламент через "Украинскую стратегию Гройсмана", которая не преодолела проходного барьера.

В Раде Тарас Креминь работал в комитете образования и науки. Там он занимался вопросами образования переселенцев и жителей подконтрольного Донбасса. Отметим, что именно на этот период приходится тотальная украинизация местных школ.

Креминь входит в соавторы уже упоминавшегося "драконовского" закона о языковой политике, который принял Петр Порошенко на излете своего президентства.

Также этот нардеп - один из четырех авторов не менее скандального закона об образовании. Он вытесняет языки нацменьшинств - и особенно русский язык - из школы.

Оба документа критиковались в ЕС за нарушение прав языковых меньшинств. А закон об образовании вызвал настоящую дипломатическую войну с Венгрией, которая вступилась за этнических венгров на Закарпатье и заблокировала Украине работу в НАТО.

То есть языковым омбудсменом может стать человек, чьи законы ущемляют права носителей других языков и вызывают критику в Евросоюзе.

Интересно, что "языковой националист" Креминь видимо будет обласкан и новой властью Владимира Зеленского, который, помнится критиковал украинизацию и призывал ее смягчить.

Почетный гость Бабака

Еще до своей победы в конкурсе Тарас Креминь уже проявился в амплуа уважаемого в Зе-команде человека. Буквально за несколько часов до решения конкурсной комиссии он появился на заседании нового парламентского комитета по образованию.

Его туда пригласил лично глава комитета Сергей Бабак ("Страна" уже подробно рассказывала об этом нардепе от "Слуги народа"). Пригласил как эксперта - потому что народным депутатом "фронтовик" Креминь уже не является.

Тарас Креминь (смотрит в камеру) на комитете по образованию. Фото - Facebook

Судя по тексту поста Тараса Креминя - он собирается и дальше реформировать украинское образование. Несмотря на то, что все политические проекты, в которых он этим занимался, потерпели сокрушительное поражение.

В целом Креминь - это тот элемент предыдущей власти, из-за которых народ массово голосовал за Зеленского. Голосуя против национализма, раскола страны по языковым и культурным признакам.

В Facebook нового уполномоченного - поддержка уволенного вчера директора одесского худмузея Александра Ройтбурда, который аплодировал убийствам в Одессе 2 мая 2014 года.

Он также поддерживал Арсена Авакова накануне его переназначения на должность министра внутренних дел.

Интересно, что пока Креминь значится как член партии "Народный фронт" на сайте этой политсилы. Хотя закон об украинизации требует, чтобы "мовный омбудсмен" был беспартийным.

Король анонимок. Функции уполномоченного по госязыку

Деятельность уполномоченного регулируется законом о тотальной украинизации.

Уполномоченный подает в Кабмин предложения по языковой политике. Он проводит монторинг исполнения скандального закона и принятых по нему госпрограмм.

Одно из основных положений – Уполномоченный рассматривает жалобы на нарушение положений мовного закона и на бездействие властей. И имеет право требовать служебного расследования и привлечения к дисциплинарной ответственности чиновников на всех уровнях властной вертикали.

Эти требования "мовного обмудсмена" являются обязательными к рассмотрению. То есть служебное расследование органы власти должны будут начать в любом случае.

В законе оговорен механизм этих жалоб – их можно подавать как обычным, так и электронным письмом. Причем в последнем случае допускаются даже анонимки.

"В электронной жалобе должна быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется", - говорится в законе.

В ответ на анонимку уполномоченный может назначить языковую экспертизу и провести "контроль за использованием государственного языка". Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней.

Самое интересное – это право уполномоченного составлять протоколы и штрафовать "в случаях, установленных законом". Он имеет право составлять акты по контролю над использованием госязыка. Также составлять акты и протоколы могут представители уполномоченного.

Как это выглядит в трактовке закона:

1) получать по своему требованию копии документов и другую информацию, необходимую для осуществления контроля за применением государственного языка;

2) беспрепятственно посещать органы власти и присутствовать на всех их заседаниях

3) получать копии документов и другую информацию от общественных объединений, политических партий, других юридических лиц.

Если в течение 30 дней органы власти, общественные организации или юрлица не предоставят необходимые документы, то "омбудсмен" обращается снова. И тогда в случае игнора – их ждет штраф, налагаемый уполномоченным.

То есть не отвечать уполномоченному можно в течение двух месяцев.

Еще одна обязанность мовного инспектора – писать ежегодный отчет о своей деятельности, который публикуется до 1 мая в открытом доступе.

Зеленский и русский язык

Зеленский еще в ходе предвыборной кампании обещал снизить украинские квоты на радио и ТВ.

И вообще намекал, что будет проводить более мягкую политику в отношении русскоязычных (тем более, что президент сам русскоязычный).

А после принятия закона об украинизации Владимир Зеленский заявил, что "внимательно изучит" этот скандальный документ.

Однако изучение длится до сих пор. А после парламентских выборов члены "Слуги народа" - например, нардеп Никита Потураев - прямо заявляли, что пересматриваться ничего не будет.

Если Кабмин утвердит кандидатуру Креминя - то можно быть уверенным, что политика Порошенко на языковом фронте будет продолжена и при Зеленском.

При этом на стадии досрочных выборов в Раду сам Зе и глава его Офиса Андрей Богдан обтекаемо говорили, что жителям Донецкой и Луганской областей в теории можно дать некие права в отношении русского языка. Правда, только после реинтеграции Донбасса. А после выборов и эти слабые голоса заглохли.

В фильме о 100 днях у Зеленского спросили - что он будет делать с законом о тотальной украинизации? Он сказал, что этот вопрос трудный и, по сути, на него не ответил. Лишь сказал, что когда-то будет принят закон о правах нацменьшинств.

Но это будет когда-нибудь в будущем. А "мовный обмудсмен" заступит на свой пост уже сейчас. Если Кабмин, конечно, его утвердит.