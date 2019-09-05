Сегодня в течение дня в эфире телеканала NewsOne будет идти телемарафон "НеСвобода слова", связанный с заседанием Нацсовета по ТВ и радио, где будет рассматриваться вопрос о лишении канала лицензии.

Об этом заявил генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в Facebook.

Также, по его словам, с 11:00 до 12:00 одновременно в эфире трех каналов: NewsOne, 112 и ZIK, будет вестись трансляция телемоста с Европарламентом.

"Помните "Когда они пришли за теми, я промолчал, когда пришли за другими, я снова промолчал... когда пришли за мной - заступиться за меня было уже некому"? Завтра "они" попробуют прийти за NEWSONE, послезавтра за 112, потом ZIK, ну а дальше...Под "они" я подразумеваю остатки старой репрессивной государственной машины, которая наступает на горло неугодным СМИ", - написал Голованов.

Он написал, что каналу крайне нужна поддержка зрителей.

Фото: facebook.com

Напомним, что Нацсовет ранее заявил, что через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Как мы писали, к каналу предъявляются претензии, что в его эфире призывали защищать права русскоязычных и предоставить Донбассу особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями.