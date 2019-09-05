Сегодня, 5 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал работу.

Со дня начала работы суда ему должны быть переданы коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах. Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент - 968 тыс. гривен).

Кроме того, Высший антикорсуд должен рассматривать уголовные производства, находящиеся в подследственности Национального антикоррупционного бюро (САП) и Специализированной антикоррупционнной прокуратуры (САП). Как новые, так и те, которые уже слушают в других судах.

На создании специализированного суда, как одного из элементов борьбы с коррупцией, настаивали международные партнеры Украины. Однако сразу же после старта работы ВАКС может произойти коллапс, ведь антикоррупционный суд может получить от судов других инстанций минимум три с половиной тысячи дел.

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Напомним, что ВАКС был создан в июне 2018 года. Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года. Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева). В ВАКСе - 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суде. Возглавляет учреждение судья Елена Танасевич.