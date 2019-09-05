Во время исследования городища Свердловское-1 возле села Деснянское Коропского района Черниговской области (территория Мезинского национального природного парка - Ред.) археологическая экспедиция Национального университета "Черниговский коллегиум им. Т.Г. Шевченко" нашла интересные и разнообразные вещи разных периодов истории Подесенья - от бронзового века до времен образования Древней Руси.

Об этом на своей странице в Facebookс ообщила руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Елена Черненко.

"В результате работ удалось получить исключительно интересные и разнообразные материалы, иллюстрирующие разные периоды истории Подесенья - от эпохи бронзы до времен образования Древней Руси. Среди находок выделяются бронзовая цепочка и подвеска-лунница с выемчатой эмалью III-IV ст. н.э., а также комплекс социально престижных вещей (украшения, предметы вооружения), входившие в состав инвентаря жилой постройки роменской археологической культуры (конец I - начало II тыс. н.э.). Финальному периоду существования жилья соответствует находка арабской монеты - дирхема 899 г. чеканка", - сообщила Черненко.

Археолог отметила, что исследуемое сооружение демонстрирует очень важный период в истории региона Чернигово-Северщины - время его включения в административную систему древнерусского государства. Раскопки проводились в августе текущего года.

Фото: facebook.com

Напомним, что археологи раскопали под Житомиром подземные хранилища XVII века.

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