Сегодня, 5 сентября, в 10:00 на телеканале "Интер" - новый выпуск ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа". Зрители узнают, на что обращать внимание при выборе куриного мяса.

По статистике, 65% украинцев покупают курицу в супермаркетах. Считается, что такая покупка выгодна и безопасна, но так ли это на самом деле? В новом выпуске зрителям расскажут как правильно выбрать и приготовить курицу, чтобы она была не только вкусной, но и полезной.

Фото: inter.ua

"Курятина содержит гораздо меньше жира, чем говядина и свинина, легко усваивается организмом, - рассказывает эксперт "Полезной программы", врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко. - В ней много белка, витаминов А, В1, В2, В6, поэтому она полезна для сердца. Также в курином мясе содержится витамин ниацин, который регулирует содержание холестерина в крови и участвует в выработке желудочного сока. Но полезна курица лишь в том случае, если она свежая и выращена без применения антибиотиков и гормонов".

Где купить вкусную и безопасную для здоровья курятину? На что нужно обращать внимание? Какие простые методы помогут понять, что мясо свежее? Чем опасна курица-гриль? Как использовать куриный жир для красоты и здоровья? И можно ли похудеть благодаря куриной диете? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": автор сюжетов программы Вера Борсук; эксперт по качеству и безопасности продуктов Лариса Баль-Прилипко, врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко, эксперт в сфере защиты прав потребителей Ольга Чепель, экс-управляющая магазинами Наталья Кудряшова.

Полезными советами также поделится звездный эксперт этого выпуска - актер Виталий Борисюк.

"Новое ток-шоу очень полезно для потребителей, ведь цель этой программы - забота о здоровье каждого украинца, - говорит Виталий Борисюк. - Мы - то, что мы едим. Пища влияет не только на самочувствие человека, но и на его настроение, состояние здоровья. Поэтому моя семья давно отказалась от фастфуда. Мы предпочитаем качественные продукты и домашнюю кухню".

Также актер поделился со зрителями "Полезной программы" семейным рецептом приготовления куриных грудок.

Фото: inter.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ведущая Интера Анастасия Даугуле переплыла пролив Дарданеллы.